Haberler» kultur-sanat» Haber

Buray'dan Kastamonu'da muhteşem konser

Buray'dan Kastamonu'da muhteşem konserKASTAMONU - 35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali, ünlü sanatçı Buray'ın muhteşem konseri ve havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

05.08.2019 09:37
Buray'dan Kastamonu'da muhteşem konser
Buray'dan Kastamonu'da muhteşem konser
KASTAMONU - 35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali, ünlü sanatçı Buray'ın muhteşem konseri ve havai fişek gösterisiyle tamamlandı.
35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali, festival meydanını dolduran binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Buray, Abana'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, sevenleriyle ilçede bir arada olmasını sağlayan Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül'e teşekkür etti.
Belediye Başkanı Yunus Akgül ise, sahnede Buray'a ilçenin yöresel ürünlerini takdim ederek, özellikle kestane balının önemini vurguladı.
Buray'ın Abana'daki unutulmaz konseri havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kastamonu, Abana, Buray, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
11:05   Red Bull Music Festival'in sanatçıları belli oldu
10:39   Çiftçilerin sıcak havada hasat mesaisi
10:15   Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
01:45   17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
00:58   Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi/ Ek fotoğraflar
00:51   Yaşlı adama polis şefkati
00:34   17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali