Buray'ın "Kış Bahçeleri"
Son albümü Kehanet ile hala listelerde yerini koruyan Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, bu kez dinleyiciden gelen yoğun istek üzerine "Kış Bahçeleri" şarkısına klip çekti.
10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Sony Music etiketiyle yayınlanan ve sözleri Gözde Ançel, bestesi Gözde Ançel ve Buray imzası taşıyan, albümün sevilen şarkılarından Kış Bahçeleri'nin klibinde yönetmen koltuğunda ise Ömer Can Duman oturuyor.
Görsel yönetmenliğini Eren Yıldız'ın üstlendiği klipte, Buray'ı içine sıkıştığı ilişkiden uzaklaşırken izliyoruz. Yürümeyen ilişkinin içinde hapsolan bir çifti gördüğümüz klipte, önce kendi içindeki sıkışmışlığa yolculuk yapan iki sevgili, bu yolculuktan çıktıklarında bir nefes alarak, özgürleşir.
Buray'ın "Kış Bahçeleri" klibi bugün sanatçının vevo kanalında yayında.
Kaynak: Bültenler
Haberin Videosu :Buray'ın "Kış Bahçeleri"
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