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Burberry coronavirüs nedeniyle Çin'de 24 mağazasını kapattı

Birleşik Krallık merkezli moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi ve lüks perakende zinciri Burberry, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle düşen talep doğrultusunda, ülkede bulunan 64 mağazasından 24'ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı.

07.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:53Burberry coronavirüs nedeniyle Çin'de 24 mağazasını kapattı

Birleşik Krallık merkezli moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi ve lüks perakende zinciri Burberry, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle düşen talep doğrultusunda, ülkede bulunan 64 mağazasından 24'ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı.

Şirket açıklamasında, talepteki gerilemenin "ciddi" olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu durumun hem Çin hem de Hong Kong'da yaşandığını ifade etti.

Açıklamada, ortaya çıkan bu durum ile ilgili "yatıştırıcı adımlar" atılacağı da vurgulandı; ancak, alınan aksiyonların Mart'ta bitecek mali yıl üzerinde kısıtlı etkisi olacağı belirtildi ve mali yılın bitiminde perakende satışlar ile ilgili bir güncelleme yapılacağı eklendi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, coronavirüs salgınının üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını, ancak coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin toparlanmasının beklendiğini açıkladı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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