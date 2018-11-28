28 Kasım 2018, 15:34
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Burçin Terzioğlu, Ayrıldığı Sevgilisi İlker Kaleli'yle Olan Tüm Fotoğraflarını Sildi

Oyuncu Burçin Terzioğlu, üç buçuk yıl aşk yaşadığı ve geçtiğimiz günlerde ayrıldığı İlker Kaleli'yi Instagram hesabından sildi.

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Poyraz Karayel'de başlayan aşklarına geçtiğimiz günlerde nokta koyan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu ayrılığı hayranlarını üzmüştü. Evlenmesi en çok istenilen ünlü çiftler arasında gösterilen İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu ayrılık kararı aldı.

TÜM ANILARINI SİLDİ

Kararın ardından birbirilerini sosyal medyadan hala takip eden ve fotoğrafları silmeyen ikiliden Burçin Terzioğlu, Instagram'dan İlker Kaleli'yle olan tüm anılarını sildi.

TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRDÜ

38 yaşındaki oyuncu, İlker Kaleli'yi takip etmeyi ise sürdürdü. Burçin Terzioğlu'nun aksine İlker Kaleli, eski sevgilisiyle çekildiği bütün fotoğrafları instagram hesabında tutuyor.

Poyraz Karayel,Instagram,Burçin Terzioğlu,İlker Kaleli
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:34



YORUMLAR (6)
BARCALI: Güzel diziydin Poyraz Karayel :)
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VATANDASH: iğrenç mide bulandırıcı hayatlar. . .
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SEZAİ: yaptın gene yapcağını ayşegül.
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MET: İlk önce kadın unutur . . !!
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TRAKYA BİRLİK: ayırlısı olsun beyaaa..
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