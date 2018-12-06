06 Aralık 2018, 17:51
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Burçin Terzioğlu Ayrılık Sonrası İmaj Değiştirdi

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, katıldığı galadaki derin dekolteli elbisesiyle ve yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'un (Hakan: Muhafız) prömiyeri önce gecce yapıldı. Gecceye katılanlar arasında Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Burçin Terzioğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün, Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Yasemin Özilhan, Hazal Kaya, Erkan Kolçak Köstendil, Pelin Akil- Anıl Altan çifti ve Alina Boz gibi pek çok ünlü isim katıldı.

"İMAJ DEĞİŞTİRDİ"

Geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile ilişkisini sonlandıran Burçin Terzioğlu ise cesur dekoltesi ve yeni imajıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Prömiyerden fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Terzioğlu'na, 'Ayrılık sonrası imaj değiştirdi' yorumları yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile ilişkisini sonlandıran Burçin Terzioğlu ise cesur dekoltesi ve yeni imajıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Prömiyerden fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Terzioğlu'na, 'Ayrılık sonrası imaj değiştirdi' yorumları yapıldı.

Hakan: Muhafiz Dizisi,Burçin Terzioğlu
06 Aralık 2018 Perşembe 17:51



YORUMLAR (2)
AYNUR: Fazla sürmez yeni bir sevgili bulur,,, ben daha bir tane bulamadim,,, bu gidişle evde kalacagim
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