Dizilerin vazgeçilmez oyuncularından Burçin Terzioğlu, çok sayıda dizide yer aldı ev izleyicilerin hafızasında yer ediniş. Başarılı performansı ile dizi ve filmlerde yer alan Burçin Terzioğlu, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeme geliyor. Peki, Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Mart 1980

Kaç yaşında : 39yaşında

Nereli : Doğrum yeri, İstanbul

Boy : 1,60 m

Eş : Murat Yıldırım (e. 2008–2014)

Burçin Terzioğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.

Kadın İsterse dizisinde "Demet" rolüyle parladı. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.

Burçin Terzioğlu

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER

1986-1988 Perihan Abla - Yardımcı Karakter

1987 Yeniden Doğmak - Yardımcı Karakter

1989 Doktorlar Billur - Yardımcı Karakter

1992 Mahallenin Muhtarları - Simge - Yardımcı Karakter

1992 Kavak Ailesi - Fındık Yeğen - Yardımcı Karakter

1993 Solan Gül - Gülten - Yardımcı Karakter

1998 Sırılsıklam - Feride - Yardımcı Karakter

1999-2001 Yılan Hikâyesi - Azat - Yardımcı Karakter

2000 Tirvana - Yardımcı Karakter

2001-2002 Çiçek Taksi - Sinem - Yardımcı Karakter

2002 Üzgünüm Leyla - Yardımcı Karakter

2002 Kınalı Kar - Pınar Beyoğlu - Yardımcı Karakter

2004 Melekler Adası - Ceren - Yardımcı Karakter

2004 Aliye Ümit - Yardımcı Karakter

2004-2006 Kadın İsterse - Demet - Yardımcı Karakter

2006 Fırtına - Zeynep Dalcı - Başrol Oyuncusu

2007 Çemberin Dışında - Laçin Sürmen - Başrol Oyuncusu

2009 Ey Aşk Nerdesin? - Zeliş (Zeliha Yılmaz) - Başrol Oyuncusu

2009-2010 Ezel - Azad Karaeski Kırgız - Yardımcı Karakter

2013 Merhamet Deniz - Yardımcı Karakter

2015-2017 Poyraz Karayel - Ayşegül Umman - Başrol Oyuncusu

2018- Hakan: Muhafız - Rüya Erdem - Yardımcı Karakter

2019 Kurşun - Leyla Devrim - Başrol Oyuncusu

Burçin Terzioğlu

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

1985 Patron Duymasın - Yardımcı Karakter

1985 Çıplak Vatandaş - İbrahim'in Kızı - Yardımcı Karakter

1986 Hasretinle Yaşanmıyor - Burçin - Yardımcı Karakter

1986 İki Milyarlık Bilet - Gül - Yardımcı Karakter

1987 Baba Yüreği - Aslı - Yardımcı Karakter

1987 Hayallerim, Aşkım ve Sen - Rukiye - Yardımcı Karakter

1989 Fazilet Fazilet'in Kızı - Yardımcı Karakter

1991 Menekşe Koyu - Ayşe - Yardımcı Karakter

2000 Annem ve Ben - Gül - Başrol Oyuncusu

2000 Oyun Bitti - Başrol Oyuncusu

2003 Taştan Kalp - Özlem - Başrol Oyuncusu

2014 Halam Geldi - Benek (Anne) - Başrol Oyuncusu

2019 Güzelliğin Portresi - Nisan - Başrol Oyuncusu