28.06.2019 12:16
Haberler » Magazin » Haber

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'den hayranlarını heyecanlandıran fotoğraf

Efsane dizi Poyraz Karayel'deki aşkları gerçeğe dönüşen İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3,5 yılın ardından ayrılmışlardı. İkilinin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli 'nin aşkları efsane dizi Poyraz Karayel 'de başlamış 3,5 yılın ardından bitmişti.

Yayınlandığı zaman izlenme rekorları kıran Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli , hayranları tarafından en çok beğenilen çift olarak gösteriliyordu.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY HEYECANLANDIRDI

Hayranlarını oldukça üzen bu ayrılığın ardından ikilinin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki ayrıntı, hayranlarını heyecanlandırdı.

"AŞK İLE BAK"

Oyuncu Burçin Terzioğlu Boğaz manzaralı fotoğrafının altına 'Aşk ile bak' notunu düştü. Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ise benzer fotoğrafı yorumsuz paylaştı.

BARIŞTIKLARI KONUŞULUYOR

Her şey ikilinin benzer kareleri bir kaç saat aralıklarla paylaşmasıyla başladı. Kaleli ve Terzioğlu'nun bu paylaşımdan sonra hayranları tarafından barıştıkları iddiası ortaya atıldı.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'den hayranlarını heyecanlandıran fotoğraf
Poyraz Karayel , İlker Kaleli , Burçin Terzioğlu , Magazin

YORUMLAR(1)
ADINIZI YAZIN:NEDEN HEYECANLANIYOSUNUZ ONU ANLAMADIM MEREK ETTİM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:03 Survivor 2019'un finalistleri belli oldu
12:16 Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'den hayranlarını heyecanlandıran fotoğraf
12:07 Fenomen Orkun Işıtmak, Nusret'in yaptığı altın etin detaylarını anlattı
11:08 Hadise'den derin göğüs dekolteli paylaşım
10:46 Serpil Doğulu, oğlu Kenan Doğulu'nun Beren Saat ile boşanma haberlerini yalanladı
09:51 Müge Anlı'yı Güven Bana'da çileden çıkaran yarışmacı!
09:01 Madonna Çocuklarının Güvenliği İçin Endişeli