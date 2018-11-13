13 Kasım 2018, 16:02
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Burçin Terzioğlu Yeni Projesiyle Geri Dönüyor!

Burçin Terzioğlu Yeni Projesiyle Geri Dönüyor!

Son olarak ekranların fenomen dizisi Poyraz Karayel'de Ayşegül karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu ile Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkiliye Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimler eşlik edecek.

Bir süredir ortalarda görünmeyen başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni projesinde kamera karşısına Serkan Keskin ile birlikte geçecek. İkiliye Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimler eşlik edecek.

FİLMİN ÇEKİMLERİNE ARALIK'TA BAŞLANACAK

Çekimlerine 10 Aralık'ta başlanacak filmin gerilim türünde olduğu ve okuma provalarının sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da gerçekleşecek çekimlerin dört haftada tamamlanması planlanıyor. Film BKM yapımcılığında gerçekleşecek.

Burçin Terzioğlu

Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği film, genç bir kadının senelerdir görüşmediği babasının ölümü üzerindeki sır perdesini kaldırma çabasını konu alıyor.

Serkan Keskin
Birkan Sokullu
Melisa Şenolsun
13 Kasım 2018 Salı 16:02



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