Burcu Biricik, Adana'da Sevenleriyle Buluştu

"Her Şey Seninle Güzel" filminin Adana özel gösterimi başrol oyuncusu Burcu Biricik 'in katılımıyla gerçekleşti. Biricik hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Her Şey Seninle Güzel filminin Adana'daki oyunculu özel gösterimi başrol oyuncularından Burcu Biricik'in katılımıyla Optimum Alışveriş ve Eğlence Mekezi'nde yapıldı. Yetenekli oyuncu Biricik, Adanalı sinemaseverler tarafından adeta sevgi seliyle karşılandı.Hayranlarını selamlayan Burcu Biricik, tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı. Biricik, sevenlerinin coşkusu karşısında duygularını dile getirirken, "Adana'ya ilk kez geliyorum, gösterdiğiniz ilgi ve misafirperverliğe tüm ekibimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.Diğer başrol arkadaşları Mert Fırat Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum 'un dizi ve film çekimleri sebebiyle gelemediklerini ama Adanalı sevenlerine kucak dolusu sevgiler gönderdiklerini dile getiren Biricik, "Adana muhteşem bir şehir. Sizler çok sıcak kanlısınız, burada olmaktan, alkışlarınızı duymaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Sizlerle burada, bu sahneden göz göze gelmek ve sevginizi buradan hissetmek müthiş bir haz. İyi ki varsınız" diye konuştu.Biricik, yaptığı kısa söyleşinin ardından sahneden inip, kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarıyla kucaklaşıp öz çekim yaptıktan sonra filmin saat 16.15 seansını sevenleri ile birlikte izledi. - ADANA