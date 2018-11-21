Burcu Biricik Adanalı Sevenleriyle Buluşacak

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren "Her Şey Seninle Güzel" filminin başrol oyuncularından Burcu Biricik
Adanalı sevenleri ile buluşacak.
Sevilen oyuncular Burcu Biricik, Mert Fırat
, Hazar Ergüçlü
ve İlker Aksum
'un başrollerini paylaştığı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, "Her Şey Seninle Güzel" filminin Adana özel gösterimine ev sahipliği yapacak.
Hayatının aşkını kaybetmek istemeyen genç bir kadının hikayesini anlatan romantik komedi filminde Deniz karakterini canlandıran Burcu Biricik filmin Adana özel gösteriminde sevenleri ile bir araya gelecek.
24 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Optimum'da Adanalı hayranları ile buluşacak olan Burcu Biricik, saat 16.15'te başlayacak olan özel gösterim seansını Adanalı sinemaseverler ile izleyecek. - ADANA
İlker Aksum,Adana,Burcu Biricik
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:17