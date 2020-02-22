Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?

Ekranların başarılı oyuncusu Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. Oyuncu, 1989 yılında Antalya'da doğdu. Artiz Mektebi ayrışmasıyla yıldızı parladı. Maçolar dizisiyle de TV kariyerine başlamış oldu. Burcu Biricik ailesi ve daha fazlası haberimizde...

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun annesi ve babası henüz o çok küçükken boşandı. Annesinin çalışması nedeniyle Biricik'i anneannesi büyüttü. Lise hayatında tiyatro ile ilgilenen Biricik, bir tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı.

2006 yılında henüz 17 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmasında ' Akdeniz Kraliçesi' seçilen güzel oyuncu. İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan oyuncu, üniversite eğtiimi hayatı boyunca Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. O dönemde "Yaşlı Hanımın Ziyareti", " Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "İkinin Biri", "Yedi Kocalı Hürmüz" ve gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

ARTİZ MEKTEBİ YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

2007 yılında Show TV'de yayınlanan 'Maçolar' adlı dizi ile televizyon dünyasına adım atan güzel oyuncu 2011 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Artiz Mektebi' adlı yarışmaya katıldı ve Alican Aytekin ile birlikte birinciliği paylaştı.Yarışma sonrasında dikkatleri üzerine çeken Biricik, 2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin kadrosuna katıldı. Sırasıyla 'Düşman Kardeşler', 'Beni Böyle Sev' adlı dizilerde oynadı.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Şeref Meselesi' adlı dizide Kübra karakterine can veren Burcu Biricik dizide başrol oynamasa da çok sevildi. Burcu Biricik ilk başrolü ise 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Hayat Şarkısı' adlı dizi oldu. Dizi ve filmlerin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de boy gösterdi.

EMRE YETKİNLE EVLENDİ

Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Çift 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlendi.