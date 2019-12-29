Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'da aç kaldı

Barış Arduç'la başrolü paylaştığı Kuzgun dizisinin bitmesinin ardından dinlenmeye çekilen oyuncu Burcu Biricik eşi Emre Yetkin'le Asya tatiline çıktı.

YEMEK KONUSUNDA PROBLEM YAŞADILAR

Yeni bir proje konusunda bir gelişme olmadığı şu dönemde ünlü oyuncu ve eşi Emre Yetkin Vietnam'a tatile gitti. Daha önce de Uzak Doğu'ya tatile giden ünlü çift Instagram hesabından mutlu hallerini paylaştı. Seyahatten detaylar veren Biricik, yemek konusunda ise büyük problem yaşadıklarını gösterdi.

"AÇIZ"

Bir restoranttan paylaşım yapan Yetkin, yemek masasını paylaşarak "Açız" notunu düştü. Geçtiğimiz yıl Tayland, Japonya, Malezya'ya ve Afrika'ya giden çift bu kez tercihlerini Vietnam'dan yana kullandı.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.

2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Güzel oyuncu son olarak Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisinde rol aldı.