Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından boşanma yorumlarına isyan etti!

Altı yıl önce tesettüre giren ve geçen aylarda başını açan rallici Burcu Çetinkaya, eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı. Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, 4 yıl önce Fatih Mehmet Bucak ile evlenerek Şanlıurfa'ya yerleşmişti. Çetinkaya ,bugün sosyal medya hesaplarından "Bucak" soyadını çıkardı.

"KADIN BU KADAR İRADESİZ Mİ?"

Boşanma haberinin ardından sosyal medyada " Eşinden ayrılınca başörtüsünü çıkardı" şeklinde yapılan yorumlara sinirlenen Burcu Çetinkaya böyle cevap verdi: Hayatımda hiç kaçmadım. O korkakların işidir. Altı sene önce değil dört sene önce evlendik. Başımı ise 6 sene önce örttüm. Başımı ne örtmemin ne açmamın eşimle ilgisi yok. Kadın bu kadar iradesiz mi ki bu kararları ancak eşiyle alabilir? Kafanız bu mu?