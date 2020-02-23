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Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildi

YAŞADIĞI Lojmanın 5'inci katından düşüp hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildi.

23.02.2020 00:27 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:27Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildi

YAŞADIĞI Lojmanın 5'inci katından düşüp hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir, 'da toprağa verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir, yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi İstanbul'da yapılan otopsinin ardından memleketi Kütahya'ya getirildi. Burcu Demir, Atakent Mahallesi Aksa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sultanbağı Mahallesi'ndeki Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demir'in cenazesine ailesi, yakınları, İstanbul'da birlikte görev yaptığı arkadaşları ile öğrencileri katıldı.



İstanbul Teknik Üniversitesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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