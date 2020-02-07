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Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Uzun süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da düğünlerine giderim açıklaması ile magazin gündeminde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

07.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:41Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Markalar Sokağı'nda bulunan Vale araç teslim noktasına aracını teslim eden ve yağmur yağışından valenin şemsiyesi ile korunurken görüntülenen Esmersoy, bir anda gazetecileri karşısında görünce valeyi işaret ederek "Arkadaşıyla alışveriş turuna çıktı yazarsınız" diyerek espri yaptı.

'Bu konuda ki sorulara cevap vermeyeceğim'

Muhabirlerin gündem hakkında ki sorularını cevapsız bırakan deneyimli sunucu, "Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konuda ki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim." dedi. Beymen mağazasına girerek uzun süre alışveriş yapan Burcu Esmersoy, ilerleyen saatlerde özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;




Burcu Esmersoy, Şemsi Tebrizi, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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