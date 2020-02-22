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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile binlerce kişiden beğeni aldı.

22.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:38

'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Esmersoy'un bugün yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerindenbinlerce ve yorum aldı.

"HAZIRIZ" DEDİ BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü Esmersoy, bu fotoğrafından özellikle erkek takipçilerinden övgü dolu iltifatlar aldı.

HAYRANLARI SIKI TAKİP EDİYOR

Instagram hesabında sık sık paylaşım yapan Burcu Esmersoy'un hayranları, ünlü sunucuyu sıkı şekilde takip ediyor.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
AVNİ:eda taşpınarın karayiplerde tatil yaparken haberi yokmu la
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AVNİ:burcu çok şuh halin var ama aslım senden daha güzel
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ASLI::)))
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AVNİ:burcu ben avni.
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...:Daral geldi bu kadını görmekten her yerde her konunun içinde tipsiz!
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NEEE:Bu ölmedimi daha
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İPEK:ses tonu berbat konuşması vak vak bir şey çok hızlı ve tekrarlı papağan gibi soyunmasa spikerlik yok napsın
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YUH:la bırakın bornozu boynusu vb. habere bak yuh
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