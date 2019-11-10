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Burcu Esmersoy'dan Instagram itirafı: Bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ediyorum

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, Instagram ile ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Instagram'ı eğlenceli bulduğunu belirten Esmersoy, "Bazı kişileri ise ayıp olmasın diye takip ediyorum ama onları sessize alıyorum." dedi.

10.11.2019 20:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:35

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, ile ilgili bir itirafta bulundu. Instagram'ı eğlenceli bulduğunu belirten Esmersoy, bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ettiğini ama bildirimlerini sessize aldığını söyledi.

"TAKİP EDİYORUM AMA SESSİZE ALIYORUM"

"Geleceği Tasarlamak" temasıyla iş ve markalar dünyasına ilham veren Brand Week Istanbul'da konuşan Burcu Esmersoy, Instagram'ı eğlenceli bulduğunu söyledi.

Burcu Esmersoy, "Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Her sabah uyandığımda, o platforma daha fazla zaman ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri ise ayıp olmasın diye takip ediyorum ama onları sessize alıyorum." ifadelerini kullandı.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Kamile Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976, doğumlu, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu.

Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi.

2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te departmanında dış editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardır. Halen devam etmekte olan (2012) Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmaktadır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

2 ay önce boşandığı eşinin Berrak Tüzünataç2 ay önce boşandığı eşinin Berrak Tüzünataç'la olduğu öğrenen Burcu Esmersoy, ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy'dan Instagram itirafı: Bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ediyorum

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