Burcu Esmersoy'dan Instagram itirafı: Bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ediyorum

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, Instagram ile ilgili bir itirafta bulundu. Instagram'ı eğlenceli bulduğunu belirten Esmersoy, bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ettiğini ama bildirimlerini sessize aldığını söyledi.

"TAKİP EDİYORUM AMA SESSİZE ALIYORUM"

"Geleceği Tasarlamak" temasıyla iş ve markalar dünyasına ilham veren Brand Week Istanbul'da konuşan Burcu Esmersoy, Instagram'ı eğlenceli bulduğunu söyledi.

Burcu Esmersoy, "Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Her sabah uyandığımda, o platforma daha fazla zaman ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri ise ayıp olmasın diye takip ediyorum ama onları sessize alıyorum." ifadelerini kullandı.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?