Burcu Esmersoy'dan Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Tepki: Bu Kim Ya?

Oyunculuğu bırakan Alakurt Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullandı.

BURCU ESMERSOY TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Ardından gelen 'Annen de Türk kadını' tepkileri üzerine "Annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır" yanıtı verdi. Olay sıcaklığını korurken bir tepki de Burcu Esmersoy'dan geldi.

LİNÇ YEDİ

Güzel sunucu Alakurt'un açıklamalarına "Pardon bu kim ya?" yorumuyla tepkisini gösterdi. Esmersoy, bu paylaşımının ardından Alakurt'un takipçilerinden linç yedi.