03 Mart 2019, 11:42
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Burcu Esmersoy'dan Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Tepki: Bu Kim Ya?

Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterler ile önemli bir hayran kitlesi kazanan Mehmet Akif Alakurt, Türk kadınını aşağılayan paylaşımıyla tepki çekti. Alakurt'un bu paylaşımına, Burcu Esmersoy Instagram hesabından tepki gösterdi.

Oyunculuğu bırakan Alakurt Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullandı.

BURCU ESMERSOY TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Ardından gelen 'Annen de Türk kadını' tepkileri üzerine "Annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır" yanıtı verdi. Olay sıcaklığını korurken bir tepki de Burcu Esmersoy'dan geldi.

LİNÇ YEDİ

Güzel sunucu Alakurt'un açıklamalarına "Pardon bu kim ya?" yorumuyla tepkisini gösterdi. Esmersoy, bu paylaşımının ardından Alakurt'un takipçilerinden linç yedi.

Instagram, Burcu Esmersoy, Magazin


YORUMLAR (29)
YASEMİN: Son yıllar da erkekler çok Geveze vede dedikoducu oldu hergün yorum yapan kisilere bakıyorum on kişiden dokuzu erkek bilip bilmeden o konu hakkın da tecrübesi olmadan yorum yapıyor boş konuşuyor önce kendinize bir bakın bir erkek bukadar dedikodu yapmasi hiç normal değil erkeklere tavsiyem biraz sosyallesin kitap okuyun dini değerlere önem verin daha insancıl olun kadınlari da biraz huzur verin yeter artık siz erkeklerin yüzünden benim hastalarımin cogunlugu kadınlar hepside evli olup psikolojisi bozulmuş nedir bu kadınların sizden çektigi biraz huzur verin artik
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ANKARALI: burcu çok haklı kim bu adam !!
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  • MALATYALI İBO : işi olmayan ve birilerine yaranıp reklam olmak isteyen bir adam :))
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BEYAZ: Türk kadını diye genelleme yapması saçmalık sanki diger ülkelerdeki kadin erkek melek dunyayida biliyoruz .
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