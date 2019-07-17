17.07.2019 11:01
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Burcu Esmersoy, dijital dolandırıcılık konusunda takipçilerini uyardı

Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajı ifşa ederek yeni dolandırıcılık yöntemi hakkında takipçilerini uyardı.

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Son zamanlarda artış gösteren dijital dolandırıcılıkların bir tanesiyle karşı karşıya geldi. Esmersoy, sıklıkla yaşanan dijital dolandırıcılık hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerini de uyardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI İDDİASI

Yaygın olan dolandırıcılıklardan biriyle karşılaşan Esmersoy'a sözde Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir yazılı metin gönderilerek hakkında ihbar bulunduğu için soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

"BAŞINIZA HAK ETTİĞİNİZ BELA GELİR"

Kendisine gelen açıklamaya inanmayan Esmersoy, Instagram hesabından ifşa ederek takipçilerini şu sözlerle uyardı: "Ya yerlerse diye herkese yolluyorsunuz ama bence yakın zamanda başınıza hak ettiğiniz bela gelir"

Burcu Esmersoy, dijital dolandırıcılık konusunda takipçilerini uyardı
Burcu Esmersoy, Magazin

YORUMLAR (2)
ADAM: Arkadaşlar bu ülkedeki hiçbir polis, savcı ya da yetkili kişi size telefondan ya da sosyal medyadan ulaşmaz. Zaten savcılık bir durumunuz olduğunda merak etmeyin bulur paketlerler sizi ne olduğunu anlamadan. Yaşlı teyzeler ve amcalar, burayı okuyorsanız sözüm size. Sizden HANGİ gerekçe ile olursa olsun para talep eden kişi ya dolandırıcıdır ya da dilenci. Ayrıca kimseye makbuz olmadan 100 liradan fazla elden para vermeyin (kira dahil), ne gerekçe ile olursa olsun.
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