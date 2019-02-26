26 Şubat 2019, 08:44
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Burcu Esmersoy, Hakkında Yalan Haber Yaptığını Söylediği 2. Sayfa Programının Sunucularına Sitem Etti

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a ateş püskürdü. Sunucuların hakkında yalan haber yaptıklarını söyleyen Esmersoy, "Programınıza konuk olmayınca böyle oluyor demek" diyerek sitem etti.

Burcu Esmersoy, hakkında yalan haber yaptıklarını iddia ettiği 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Katıldığı bir etkinlikte, "Güzel olmak için çabalamam. Kuralları iyi bilirim. Yani kadınlara 'Benden size zarar gelmez' enerjisini veririm. Bugüne kadar kimseye bir yanlışım olmadı." dedi. Bu sözlerinin çarpıtıldığını gören Esmersoy ise sunuculara, "Programınıza konuk olmayınca böyle oluyor demek ihtarnameniz yolda" diyerek sitem etti.

"PROGRAMA KONUK OLMAYINCA BÖYLE YAPILIYOR DEMEK"

Programda geçen haberinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Burcu Esmersoy, sunuculara şöyle seslendi: "Programa konuk olarak katılmayınca böyle yapılıyor demek. Bir haftadır hakkımda söylemediğim şeylerle saçma sapan gündem yaratma çabaları size yakışan bu zaten şaşırmak gereksiz. Haberi siz uydurup tepkiyi de siz pompalayınca günü ne güzel dolduruyorsunuz. O kadar komiksiniz ki... Ama sizin kadar sizi izleyen yaptığınız yalan uydurma haberlerin gerçekliğini araştırma gereği duymadan altına yorum yaparak sizi ciddiye alanların hepsine sözüm. Kendi pisliğinizde.... Mutluluklar.

"İHTARNAMENİZ YOLDA"

İhtarnameniz yolda. Siz alışkınsınız ve rahatsız da olmuyorsunuzdur artık ama olsun. Artık yeter iyilik iyi gelmedi size. Sosyal medya hesabından daha önce böyle sitemler etmeyen Esmersoy, takipçilerinden bu durum için özür dilemeyi de ihmal etmedi.

"BENDEN SİZE ZARAR GELMEZ"

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte 'Kadınlar sizi kıskanıyor mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi: Benim kıskanılacak hiçbir şeyim yok. Güzel ve seksi olmak için çabalamam bile. Kuralları iyi bilirim. Yani kadınlara 'Benden size zarar gelmez' enerjisini veririm. Bugüne kadar kimseye bir yanlışım olmadı."

Burcu Esmersoydan Kadınların İçini Rahatlatan Açıklama: Benden Onlara Zarar Gelmez

Burcu Esmersoy, Magazin


YORUMLAR (17)
HAKKI DAYI: burcu’ya hakkımı helal etmiyorum..
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Ö.YLMZ: Hiçkimse dürüst değil ki..
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PELERİNLİ: Medya şeytanları var bir de medya soytarıları. Görevleri insanları Büyük Şeytan''ın emirlerine uymalarınız sağlamak. Büyük günahları da bu sayede işletebiliyorlar topluma. Kazançların en şerlisi faizle elde edilen maldır. Karşılıksız mal elde etme esâsına dayanan faiz/ribâ, büyük bir kul hakkı ihlâlidir. Allah’ın yasakladığı İFTİRAdır. şirk koşmanın affı var mıdır?
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BURCU HELAL OLSUN: Evlilik programlarından kurtulduk bide şu dedikodu programlarından kurtulsak ne iyi olur.ahirette ne yapacaksınız acaba.Dedikodunun adı meslek olmuş.sayemizde sanata sanatçıya saygımız kalmadı.milletin hayatından bizene.kimin eli kimin cebinde belli değil.RTÜK kurtar bizi
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