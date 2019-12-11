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Burcu Esmersoy ile ilgili şaşırtan iddia! Eşini sahte hesapla kandırmış

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz geçtiğimiz Eylül ayında boşanmıştı. 2. Sayfa programında ikilinin boşanmasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ünlü sunucu eşini sahte hesapla kandırdıktan sonra "Sen beni aldatacaktın" diyerek evliliği bitirdi.

11.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:02

Berk Suyabatmaz'la 'de boşanan Burcu Esmersoy ile ilgili 2. Sayfa programında isim vermeden şok bir iddia ortaya atıldı.

SAHTE HESAPTAN YAZDI, SEVGİLİSİ OLTAYA DÜŞTÜ

İddiaya göre, çok ünlü ve güzel bir sunucu (Burcu Esmersoy), sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğrafların kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti. İş buluşma noktasına gelince, güzel sunucu "Sen beni aldatacaktın" diyerek evliliği bitirdi.

"ARTIK HERKES ÖZGÜR"

Eşiyle dostça boşanmış, izlenimi veren sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi olduğu ortaya çıkınca da "Artık herkes özgür" yorumunu yaptı.

Burcu Esmersoy ile ilgili şaşırtan iddia! Eşini sahte hesapla kandırmış

Burcu Esmersoy, Eylül, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
BİTİK:Kendisi harap ve bitap düşerek bitirdi, evlenince özenmedi.
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MCOHEN:bu kadın bence cıkarcı adamdan sıkılmıs plan yapmıs
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PAŞALI:Ünlü kadınlarla evlenen çıkarcı erkekler, sizlere menfaatiniz için etek giyer misin deseler, zaten dedelerimiz İskoçyalıydı der etek bile giyersiniz.
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COSMOS:kadın erkeğin fıtratı ile oynamış hangi erkeğe bir kadın teklif etse erkek asla yok demez suç kadınındır
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EDA:bu nasıl bir yalakalıktır yahu çok ünlü ve güzel sunucu ne demek haha alemsiniz
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Harika bir hanımefendi.(dermişim..ha ha ha)
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RED:bu adamı nerden buldun
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