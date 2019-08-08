Burcu Esmersoy'un eşi Berk Suyabatmaz kimdir?

Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy boşanma kararı aldı. İş dünyasının tanınan isimlerinden Berk Suyabatmaz'ın kim olduğu ise araştırılıyor. Berk Suyabatmaz mesleği, sevgilileri ve hayatı haberimizde…

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

Suyabatmaz, 16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Denizcilik alanında kariyerini sürdüren iş adamı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Bir yıl birlikte olduğu sunucu Burcu Esmersoy ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

ÜNLÜ İSİMLERLE ANILDI

Ünlü isimlerle objektiflere yansıyan Suyabatmaz; Ayşe Özyılmazel, Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Tuğçe Postoğlu, Deniz Marşan ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerle anılmıştı. Denizcilik sektörü üzerine iş hayatını sürdüren Berk Suyabatmaz ayrıca kayak sporları ile de ilgileniyor.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Güzel sunucu, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı.

DOSTLUK GÜZELİ SEÇİLDİ

Esmersoy, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil ederek "Dostluk Güzeli" olmaya hak kazandı. 1998 yılında şarkıcı Günel Zeynalova'nın Didem adlı klibinde Didem karakterinde oynadı. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Diyalog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile tamamladı. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği görevlerini yerine getirdi. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı.

SURVİVOR ÜNLÜLER – GÖNÜLLÜLER'İ SUNDU

2010 yılında vizyona giren 'Romantik Komedi' filminde küçük bir rol oynadı ve 2014 yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan 'Ver Fırına' ve 2015 Mart ayında başlayan 'Komedi Türkiye' isimli programı sundu. 2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yürüttü, NTV Spor kanalında da programlar yaptı. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk göreviyle ekrana geldi. Popstar 2013 programında sunuculuk yaptı.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanan Burcu Esmersoy, çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

FERRARİ'NİN REKLAM PAZARLAMA VE SPONSORLUK MÜDÜRÜ İLE EVLENMİŞTİ

Aslen Çerkes kökenli olan Esmersoy, 28 Şubat 2006 tarihinde Ferrari'nin Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Massimo Cusimano ile İtalya'da bir kilisede evlendi ve 2 yılın ardından çift boşandı. Ardından 2018 yılında da iş adamı Berk Suyabatmaz ile evlendi.