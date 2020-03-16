Burcu Esmersoy ve Allan Hakko ilk kez görüntülendi
Burcu Esmersoy ve Allan Hakko aşkı belgelendi. İkili, arkadaş gruplarıyla çıktıları yemekte ilk kez el ele objektiflere takıldı.
16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy'un Vakko 'nun Veliahdı Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Dedikodular karşısında kısa bir süre önce sessizliğini bozan Burcu Esmersoy, aşkı haberlerini doğrulamıştı. İkili, önceki akşam ise ilk kez el ele görüntülendi.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Burcu Esmersoy, Vakko, Magazin
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