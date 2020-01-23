Burcu Güneş: Takılarıma koruma tutmadım

Yakın zamanda yayınlanacak bir dizi için hazırlamış olduğu ve çok konuşulan "Derman Sendedir" türküsünden bahseden Burcu Güneş aldığı övgü dolu geri dönüşlerden ve tebriklerden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fransız kraliçesinden esinlenilerek Mona Lisa çerçevesinden özel tasarlanmış çantasıyla dikkat çeken güzel sanatçı, "2020 yılına Mona Lisa gibi gizemli gülümsüyorum, sürprizlerle dolu bir yıl olacak ve arka arkaya yeni şarkılarımı da sevenlerime buluşturacağım" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.