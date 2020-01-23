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Burcu Güneş: Takılarıma koruma tutmadım

Geçtiğimiz gün Etiler'in gözde alışveriş merkezlerinden birinde alışveriş yaparken basın mensuplarıyla karşılaşan güzel sanatçı Burcu Güneş samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çekerek, Mona Lisa çantasıyla da şaşırttı

23.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:41Burcu Güneş: Takılarıma koruma tutmadım

Yakın zamanda yayınlanacak bir dizi için hazırlamış olduğu ve çok konuşulan "Derman Sendedir" türküsünden bahseden Burcu Güneş aldığı övgü dolu geri dönüşlerden ve tebriklerden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fransız kraliçesinden esinlenilerek Mona Lisa çerçevesinden özel tasarlanmış çantasıyla dikkat çeken güzel sanatçı, "2020 yılına Mona Lisa gibi gizemli gülümsüyorum, sürprizlerle dolu bir yıl olacak ve arka arkaya yeni şarkılarımı da sevenlerime buluşturacağım" diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.


Burcu Güneş, Mona Lisa, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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