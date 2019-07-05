05.07.2019 08:22
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Burcu Güneş'ten Tam Tempo Güney konserleri

Burcu Güneş

Yaz konserlerine tam gaz devam eden ünlü şarkıcı, sürprizleri bol ve dinamik sahnesi ile hayranlarını mest etmeye devam ediyor!.

Burcu Güneş geçtiğimiz akşam "Nirvana Lagoon Luxury" ve "Amara Dolce Vita" otelde arka arkaya sahne aldı. Eğlencenin tavan yaptığı konserlerinde "Çiğdem Akın" imzalı tasarımlar tercih eden "Güneş" sahnede izleyicileri büyüledi.

"Güneşin kızı" şarkılarında gösterdiği güçlü performanslarıyla yabancı ve Türk konuklar tarafından defalarca ayakta alkışlandı.

Güzel sanatçı yaz konserlerine özel hazırladığı geniş repertuarında çoşkuyu doruklara çıkartıyor.

Yaz sezonu boyunca Antalya'da sevenleri ile buluşmaya devam edecek olan 'Burcu Güneş' konser takvimini de sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşıyor.

Kaynak: Bültenler
Burcu Güneş, Güncel

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