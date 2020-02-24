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Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor

Güzel oyuncu Burcu Kara, üç yıl aradan sonra 1960'lı yıllarda geçen oyunla tiyatro sahnesine dönüyor. Kara, komedi türünde sahnelenecek 'Karanlıkta Komedi' oyununda 'Carol' isimli karaktere hayat verecek

24.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:41Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor

Bugüne kadar komedi türünde oyunlarla tiyatro sahnesinde yer alan güzel oyuncu, ilk kez bir dönem oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

1960'lı yıllarda geçen hikayesiyle ve kostümleriyle izleyiciyi hem geçmişe taşıyacak, hem de gülme krizine sokacak oyunda Burcu Kara'ya, Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Attila Olgaç, Akasya Asıltürkmen, Bülent Alkış ve Barış Kıralioğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Kara, provaları bir buçuk ay süren oyunla 27 Şubat'ta ilk kez izleyiciyle buluşacak.& ;


Burcu Kara, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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