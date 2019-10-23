Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a "maymun" deyince ortalık karıştı

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün birlikte Ferruh Taşdemir'in düğününe katıldı. Yeni barışan ve ikinci kez evlenmek için hazırlıklar yapan çift, düğün töreninde kavga etti.

"MEDYA MAYMUNU MUSUN?"

İddiaya göre kavga nedeni, Sinan Akçıl'ın basın mensuplarına röportaj vermek istemesi oldu. Basına konuşmak istemeyen Burcu Kıratlı da Sinan Akçıl'a, "Medya maymunu musun? Ne gerek var?" şeklinde bir çıkış yaptı.

ARKA KAPIDAN GİTTİLER

Bir anda gerilen çift, kavga ederek düğün hazırlığıyla meşgul olan otelin mutfağına girdiler. Kavga mutfak çalışanlarının önünde tüm şiddetiyle devam ederken Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a vurdu. Kavgası zor biten ikili, mutfak çalışanlarının yardımıyla arka kapıdan çıkarak oteli terk etti.