Haberler » Magazin » Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a 'maymun' deyince ortalık karıştı

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a "maymun" deyince ortalık karıştı

Bir süre önce boşanıp yeniden evlenmeye karar veren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, katıldıkları düğün töreninde birbirlerine girdi.

23.10.2019 14:16

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün birlikte Ferruh Taşdemir'in düğününe katıldı. Yeni barışan ve ikinci kez evlenmek için hazırlıklar yapan çift, düğün töreninde kavga etti.

"MEDYA MAYMUNU MUSUN?"

İddiaya göre kavga nedeni, Sinan Akçıl'ın basın mensuplarına röportaj vermek istemesi oldu. Basına konuşmak istemeyen Burcu Kıratlı da Sinan Akçıl'a, "Medya maymunu musun? Ne gerek var?" şeklinde bir çıkış yaptı.

ARKA KAPIDAN GİTTİLER

Bir anda gerilen çift, kavga ederek düğün hazırlığıyla meşgul olan otelin mutfağına girdiler. Kavga mutfak çalışanlarının önünde tüm şiddetiyle devam ederken Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a vurdu. Kavgası zor biten ikili, mutfak çalışanlarının yardımıyla arka kapıdan çıkarak oteli terk etti.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, kavga, Magazin

YORUMLAR (4)
A:almış küçük yaşta kızı uğraşıyor normal
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BOŞ HABER:Boş yorumlar
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
BUKET:kadın hakklı
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
MSDS:Aferim bunlar ne olduğunu itiraf etmişler . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
14:38 Zehra Çilingiroğlu aileye girdi
14:29 10. yıl kutlaması
14:16 Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a "maymun" deyince ortalık karıştı
13:54 Mama'ya İspanya'dan "En İyi Film Müziği" ödülü
13:39 Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı?
13:09 Yılbaşı piyangosu Tarkan'a vurdu!
12:44 Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun!' kavgası
23.10.2019 14:44:58