Haberler» Magazin» Haber

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı

9 ay önce yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın mutlulukları kısa sürdü. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'ne gelerek tek celsede boşandı.

06.09.2019 16:40

Bu senenin başında yurt dışında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti boşanma kararı aldı. Beykoz Adliyesi'ne gelen ünlü çift 15 dakika süren dava sonucunda boşandı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi.Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl için ortaya atılan boşanma iddiası gerçek oldu. İkili bugün Beykoz Adliyesi'nde 9 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.

"HERKES İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Sinan Akçıl adliye çıkışında boşanmayla alakalı "Herkesin hayatı için hayırlısı olsun" yorumunda bulunarak oradan ayrıldı.

BOŞANMA PARTİSİ VERDİ İDDİASI

Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıktan kısa bir süre sonra Ortaköy'de bir ev partisi düzenlediği hatta partiye pek çok ünlünün katıldığı iddia edilmişti.Burcu Kıratlı çıkan haberleri sosyal medya hesabı Instagram'dan yalanladı.

Oyuncu Burcu Kıratlı, boşanma partisi yaptığı yönündeki iddiaları yalanladıOyuncu Burcu Kıratlı, boşanma partisi yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı

Beykoz Adliyesi, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Magazin

YORUMLAR (15)
YORUM: Hiç olmadı yaaa....
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
GENÇLER TECRÜBE PEŞİNDE: Deneyim kazandıkça sonrakileri yürütmeyi düşünüyorlar, arada da birbirlerini harcıyorlar
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MURTAZA: basliga bak sanki 9 yillik evlilik. 9 ay dile kolay.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FB.: kıyafet değiştirir gibi eş değiştiriyor bu ünlüler allah akıl fikir versin.
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
ASIM: evlenmeyin kesinlikle. evliliklerin bitmesinin tek nedeni var oda kadınlardır. eşi sever gibi yaparlar ilk başta ama sevmezler. ilgiyi alakayı evlilik yapana kadar gösterirler. sonra derler erkekler aldatıyor. ilgi göstermezseniz olacağı bu ne bekliyosunuz. bu sözümü dinleyen kazanır dinlemeyende kaybeder
Yayından Kaldır
6 17
Cevap yaz
MEHMET ALİ - ELAZIĞ: zaten gerçek bir erkek düğünde karısına gelinlik diye iç çamaşırından hallice kıyafet giydirmezdi. seven bir erkek asla bunu yapmaz!
Yayından Kaldır
33 1
Cevap yaz
HACI ALİ - AFYON: iyide Sinan erkekmi ???
Yayından Kaldır
9 1
HAY ARKADAŞ: ünlülere sesleniyorum rica ederim evlenmeyin evliliğin adını kirletiyorsunuz
Yayından Kaldır
26 0
Cevap yaz
HAYDO: mayodan bozma gelınlıkle yurtdışında evlenırsen gun gelır sınan boşar geçer işte sende dul sıfatı alır oturursun
Yayından Kaldır
21 4
Cevap yaz
EMRE: ''HERKES İÇİN HAYIRLISI OLSUN'' tek kelime mi?
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
18:00   MilyonFest Fethiye başladı
17:22   Ayşe hatun önal, new york'ta baş manken
17:00   Yönetmenliğe adım attı!
16:40   Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı
16:31   Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı
15:59   Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur
15:09   Hadise'nin bikinili pozundaki göğüs detayı dikkat çekti! Yüzlerce kişi aynı yorumu yaptı