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Burcu Özberk'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Hayranlarından tam not aldı

Güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not alan Özberk'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

24.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:18

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Özberk, güzelliğinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

Çağlar Ertuğrul ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu, hayranları tarafından yakından takip edilen bir isim. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not aldı. Burcu Özberk'in paylaşımı 318 binin üzerinde beğeni aldı.

Başarılı oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

- Çok güzell

- Düşmeyende ne bilim

- ben buraya kalbimi bırakıyorum

- Çok güzel çıkmışsın burcu abla

- Kraliyet ailesinin prensesi

- Fizik budur iste

Burcu Özberk'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Hayranlarından tam not aldı

Afili Aşk Dizisi, Burcu Özberk, Magazin


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