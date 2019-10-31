Burcu Özberk, yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerinde topladı: Kolları sıvadı, havasını attı

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizinde "Ayşe" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, başarılı performansı ve enerjisi ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

Yaptığı her hareketiyle hayranlarının takibince olan oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı pozla dikkatleri üzerinde topladı.

BİNLERCE BEĞENİ VE İLTİFAT GELDİ

İnşaat sahasındaki pozlarını paylaşan Burcu Özberk, ayağında uzun çizmeleri, mini eteği üzerinde siyah deri ceketi ve başında bareti ile inşaat sahasında havasını attı.

Kollarını sıvayarak poz veren oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda da iltifat geldi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Burcu Özberk'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Ayşe Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 – Aslan Ailem (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Türkan) (Sinema Filmi)

2017 – Badem Şekeri (Ayşe) (TV Filmi)

2016 – Şahane Damat (TV Dizisi)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Nazlı) (TV Dizisi)

2013-2015 – Muhteşem Yüzyıl (Huricihan Sultan) (TV Dizisi)