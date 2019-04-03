Burcu Taner, İzmir Ticaret Odası İle Yollarını Ayırdı

İlköğretim ve lise eğitimini memleketi Antalya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ndeki lisans eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Bölümü'nde internet, yeni iletişim teknolojileri ve değişen gazetecilik pratikleri üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Tez esnasında sosyal medya, kurumsal itibar, toplam kalite yönetimi, içsel pazarlama ve yeni medya üzerine makale, ortak kitap çalışması ve kongre bildirisi gibi çalışmalar yürüttü.

Meslek hayatına Anka Haber Ajansı'nda stajer muhabir olarak başladı, Radikal Gazetesi, TRT Antalya Bölge Müdürlüğü'nde de staj yaptı. Ege Telgraf Gazetesi'nin ardından uzun süre Doğan Haber Ajansı'nda ve Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı. Kent-Yaşam Haber Bilgi Sitesi ve Kent Stratejileri Merkezi yazarları arasında yer aldı. Aktif gazetecilik döneminde haber, araştırma ve röportaj dallarında ulusal ve yerel platformlarda çeşitli ödüllere layık görüldü.

Daha sonra kariyerine kurumsal iletişim alanında devam ederek Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde ve son olarak da İzmir Ticaret Odası'nda çalıştı.

Kaynak: Bültenler