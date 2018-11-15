Burcu Tatlıses: ''Şarkılarımı Kendime Yazıyorum ''

Show Radyo'da Okan Bayülgen'e Burcu Tatlıses Konuk Oldu.

Hafta içi 18:00-20:00 arası canlı yayında Show Radyo'da program yapan Okan Bayülgen'in konuğu şarkıcı Burcu Tatlıses oldu.

Sosyal medyada #burcuyasor etiketi ise TT listesinde İLK SIRAYA yükseldi.

Okan Bayülgen'in Show Radyo'daki programınakonuk olan Burcu Tatlıses, şarkı sözlerini kendisine ithafen yazdığını, şarkı sözlerini genelde Funda Arar ile paylaştığını ve Funda Arar ile kimyasının tuttuğunu söyledi.

Programda sosyal medya üzerinden gelen ''Eurovision'a tekrar katılırsak teklif gelirse Burcu Tatlıses katılır mı? '' sorusuna Tatlıses, bunun çok güzel bir deneyim olabileceğini ama kendi şarkısı ile katılmak istediğini belirtti.

Müzik kariyerine başlama hikayesini ''İçimde nereye doğru yanacağı belli olmayan bir ateş vardı ve nereye yanacağının belli değildi" şeklinde açıklayan Tatlıses'e Okan Bayülgen "Kendinizi nereyi yakacağı belli olmayan bir tutkuyla neden tarif ediyorsunuz? Sorusunu yöneltti. Şarkıcı ise "O ateşi şöyle bir açarsak, içine dalarsak çok sevilme isteği, herkes tarafından bir şekilde çok bilinme ve çok sevilme açlığı vardı" diye cevapladı.