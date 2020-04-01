Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burda Bebek, İngiliz Tommee Tippee'nin Türkiye'deki distribütörü oldu

Burda Bebek-Wee Baby, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde İngiltere'nin en beğenilen ve en çok satan anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu.

01.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:09
Burda Bebek, İngiliz Tommee Tippee'nin Türkiye'deki distribütörü oldu
Burda Bebek-Wee Baby, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde İngiltere 'nin en beğenilen ve en çok satan anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee'nin Türkiye 'deki tek yetkili distribütörü oldu.

Sektörün en büyük yerli üreticilerinden olan Burda Bebek-Wee Baby, anne bebek pazarının büyümesi ve gelişimi adına dünya ticaretinin geçirdiği sıkıntılı günlerde anne bebek pazarının büyümesi ve gelişimi adına İngiltere'nin en beğenilen ve en çok satan anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olmak için Mayborn Group ile anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde İngiltere'nin en beğenilen ve en çok satan anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee, markasında yer alan ve tasarımlarıyla dikkat çeken Closer To Nature Biberon, Gelişmiş Antikolik Biberon, Breast-like Emzik ile birlikte farklı tasarımlara sahip emzikler, alıştırma bardakları, pipetli bardaklar ve ürün hediye setleri, Burda Bebek çatısı altında geçtiğimiz Ekim ayında seçkin eczanelerde satışa başladı.

Türkiye'deki tek yetkili distribütörü

İngiltere'nin bir numaralı bebek beslenme ürünleri markası Tommee Tippee ile iş birliği içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Burda Bebek Genel Müdürü Zeki Armağan, şunları söyledi: "Sektörün öncüsü olarak anne ve bebek sektöründeki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Anneler ve bebekleri için geliştirmeye devam ettiğimiz ürün yelpazemizin yanı sıra 50 yılı aşkın süredir dünya çapında 65 ülkede anneleri destekleyen Tommee Tippee'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduk"

Geniş ürün yelpazesi, ödüllü ve kaliteli tasarımlarıyla bebeklerin doğumundan katı mamaya geçişine, ilk adımından okul yıllarına kadar her aşamada hayatı kolaylaştıran Tommee Tippee ile ortak paydada buluştuklarını belirten Armağan, "Tommee Tippee'nin anne ve babaların bebeklerini büyütürken yaşadıkları bu inişli çıkışlı yolculuğa uyum sağlamalarına ve keyif almalarına olanak sağlamak gibi bir misyonu var. Burda Bebek olarak köklü geçmişimizle bizler de aynı amaçla yola devam ediyoruz. Anneler ve bebeklerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, Türkiye, Bebek, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Burda Bebek, İngiliz Tommee Tippee'nin Türkiye'deki distribütörü oldu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:00: Bakan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Ekonomi 16:59: Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz - Ekonomi 16:57: TOGG'da üst düzey atama - Ekonomi 16:56: Yeşim'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Ekonomi 16:54: Ordu'da Büyükşehir'den üreticilere tam destek - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 15:35: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı - Ekonomi 14:56: Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek - Ekonomi 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 12:53: Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu - Ekonomi