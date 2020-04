Burda Bebek, İngiliz Tommee Tippee'nin Türkiye'deki distribütörü oldu

Burda Bebek-Wee Baby, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde İngiltere 'nin en beğenilen ve en çok satan anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee'nin Türkiye 'deki tek yetkili distribütörü oldu.Sektörün en büyük yerli üreticilerinden olan Burda Bebek-Wee Baby, anne bebek pazarının büyümesi ve gelişimi adına dünya ticaretinin geçirdiği sıkıntılı günlerde anne bebek pazarının büyümesi ve gelişimi adına İngiltere'nin en beğenilen ve en çok satan anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olmak için Mayborn Group ile anlaşma imzaladı.Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde İngiltere'nin en beğenilen ve en çok satan anne bebek ürünleri markası olan Tommee Tippee, markasında yer alan ve tasarımlarıyla dikkat çeken Closer To Nature Biberon, Gelişmiş Antikolik Biberon, Breast-like Emzik ile birlikte farklı tasarımlara sahip emzikler, alıştırma bardakları, pipetli bardaklar ve ürün hediye setleri, Burda Bebek çatısı altında geçtiğimiz Ekim ayında seçkin eczanelerde satışa başladı.Türkiye'deki tek yetkili distribütörüİngiltere'nin bir numaralı bebek beslenme ürünleri markası Tommee Tippee ile iş birliği içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Burda Bebek Genel Müdürü Zeki Armağan, şunları söyledi: "Sektörün öncüsü olarak anne ve bebek sektöründeki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Anneler ve bebekleri için geliştirmeye devam ettiğimiz ürün yelpazemizin yanı sıra 50 yılı aşkın süredir dünya çapında 65 ülkede anneleri destekleyen Tommee Tippee'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduk"Geniş ürün yelpazesi, ödüllü ve kaliteli tasarımlarıyla bebeklerin doğumundan katı mamaya geçişine, ilk adımından okul yıllarına kadar her aşamada hayatı kolaylaştıran Tommee Tippee ile ortak paydada buluştuklarını belirten Armağan, "Tommee Tippee'nin anne ve babaların bebeklerini büyütürken yaşadıkları bu inişli çıkışlı yolculuğa uyum sağlamalarına ve keyif almalarına olanak sağlamak gibi bir misyonu var. Burda Bebek olarak köklü geçmişimizle bizler de aynı amaçla yola devam ediyoruz. Anneler ve bebeklerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA