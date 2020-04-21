Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BURDAR Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar

Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılarBURDUR'da, salı günü kurulan pazar yerine alışveriş için gelenler, dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra pazara alınırken, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.

21.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:55
Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar
BURDUR'da, salı günü kurulan pazar yerine alışveriş için gelenler, dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra pazara alınırken, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.
Burdur 'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçerek alışverişlerini yapmak için pazar yerine girdi. Pazar yerine girişte kurulan el dezenfektanını kullanan vatandaşlar, daha sonra dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışveriş yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara Burdur Belediyesi tarafından maske dağıtıldı.
Vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından sürekli sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konularında uyarı yapıldı. Pazara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise evlerine gönderildi. BURDAR Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru’nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı Haberler
İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Haberler ›› Güncel ››BURDAR Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:18: Mostar Köprüsü, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renklerine büründü - Haber 00:16: Bangladeş'ten gelen 154 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi - Haber 00:12: Kanada'da hafta sonu yaşanan saldırıda ölü sayısı 23'e çıktı - Haber 00:10: Bangladeş'ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi - Haber 00:10: Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzullar yok olabilir - Haber 23:50: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak - Haber 21:49: Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı - Magazin 19:05: Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler 11:14: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı - Haber