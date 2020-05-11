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BURDUR 192 kişinin karantinaya alındığı Çeltikçi'de önlemler en üst düzeyde

192 kişinin karantinaya alındığı Çeltikçi'de önlemler en üst düzeydeBurdur'un Çeltikçi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst düzeye çıkarıldı.

11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:31
192 kişinin karantinaya alındığı Çeltikçi'de önlemler en üst düzeyde
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst düzeye çıkarıldı. İlk pozitif vakanın yaşamını yitirmesinin ardından temaslı olan 30'u pozitif 192 kişinin karantinaya alındığı ilçeye giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekipleri tarafından sıkı şekilde denetleniyor.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde infaz kanunu ile Dalaman Açık Cezaevi'nden tahliye olan bir kişi 26 Nisan günü yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişi ve eşine 27 Nisan günü yapılan test pozitif çıkınca yayılımın engellenmesi amacıyla yalnız yakın temaslılar değil, temaslılar ve temaslıların temaslıları da tespit edilerek geniş alanda filyasyon çalışması yürütüldü. Bunun sonrasında temaslı olan 192 kişi karantinaya alındı.
İlk pozitif vaka olarak belirlenen Zafer Bacal (56), 6 Mayıs günü Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteyken yaşamını yitirince ilçedeki giriş çıkış yasağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 21 güne çıkarıldı. Test yapılanlardan 30 kişide pozitif vakaya rastlanan ilçede alınan tedbirler kapsamında giriş çıkışa jandarma ve polis ekipleri tarafından izin verilmiyor.
Polis ekip araçlarından sürekli olarak vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda anons yapılan ilçeye girişler izin belgesiyle gerçekleştiriliyor. İlçenin iki girişi polis bariyerleriyle çevrildi. İlçeye sadece kamu görevlileri ve gıda tedarikçilerinin giriş çıkışına izin veriliyor. Jandarma ekipleri ise insansız hava aracı ile ilçe giriş çıkışlarını ve mahalleleri kontrol altında tutuyor. BURDUR 192 kişinin karantinaya alındığı Çeltikçi’de önlemler en üst düzeyde

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Çeltikçi, Burdur, Polis, Güncel, Haber

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