BURDUR 2 kuzen, baraj göletinde boğuldu

2 kuzen, baraj göletinde boğulduBURDUR'da dün öğle saatlerinden bu yana kendilerinden haber alınamayan kuzenler Nazlım Karaca (15) ve Soner Akay'ın (17) cesedi, yüzmek için girdikleri baraj göletinde bulundu.

29.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:50
2 kuzen, baraj göletinde boğuldu
BURDUR'da dün öğle saatlerinden bu yana kendilerinden haber alınamayan kuzenler Nazlım Karaca (15) ve Soner Akay'ın (17) cesedi, yüzmek için girdikleri baraj göletinde bulundu.
Burdur'un Halıcılar Köyü'nde oturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Nazlım Karaca ve kuzeni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Soner Akay'dan dünden bu yana haber alamayan aileleri, jandarmaya haber verdi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıcılar Köyü ile Günaylan Köyü'nün dağlık alanlarında iz arama köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı. İz arama köpeği, iki kuzenin elbiselerini Haraçlı Mevkiindeki Günalan Köyü Barajı yakınında buldu. Havanın kararması sonucu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen Su Altı Arama Kurtarma ekibi, sabah saatlerinde baraj göletinde arama başlattı. Dalgıçlar, iki kuzenin cesedini baraj göleti tabanında buldu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. BURDUR 2 kuzen, baraj göletinde boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Burdur, Sina, Güncel, Haber

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