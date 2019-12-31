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Burdur 2 metrelik çukura düşen minik emirhan öldü

2 metrelik çukura düşen minik Emirhan öldüBurdur'un Bucak ilçesinde içi suyla dolu yaklaşık 2 metrelik çukura düşen 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, yaşamını yitirdi.

31.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:57
2 metrelik çukura düşen minik Emirhan öldü
'un ilçesinde içi suyla dolu yaklaşık 2 metrelik çukura düşen 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, yaşamını yitirdi.
Bucak'a bağlı beldesinde bir hayvan çiftliğinde ailesiyle oturan Emirhan Yılmaz, saat 12.30 sıralarında yağmur ve kar sularının doldurduğu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Bir süre sonra durumu fark eden baba Şükrü Yılmaz, kendi imkanlarıyla Emirhan'ı sudan çıkardı. Babanın vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Emirhan Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü.
Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilen Emirhan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Minik Emirhan'ın kar nedeniyle çukurdaki suyu fark edemeyip, düştüğü tahmin ediliyor.
Burdur 2 metrelik çukura düşen minik emirhan öldü

Kızılkaya, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA


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