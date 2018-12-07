Burdur'a Mevsimin İlk Karı Yağdı

Burdur
'a mevsimin ilk karı yağdı Birçok ilçe beyaza bürünürken, Salda
Kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
BURDUR - Burdur'un birçok ilçesi ile bin 840 rakımlı Salda Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Salda Kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Burdur'un bir çok ilçesinde mevsimin ilk karı düştü. Mevsimin ilk kar yağışı ile Yeşilova
, Karamanlı
, Çavdır
, Tefenni
, Gölhisar
ve Çavdır ilçeleri beyaza büründü. Bin 840 rakımlı Salda Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Çavdır,Salda,Burdur
07 Aralık 2018 Cuma 15:27