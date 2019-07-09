09.07.2019 13:55
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Burdur'a şehit ateşi düştü

Burdur

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Burdurlu P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır şehit oldu. Acı haber Burdur-Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray beldesi nüfusuna kayıtlı Nayır'ın ailesine ulaştırıldı.
(Ali Kapan/İHA)
Kaynak: İHA
Burdur, TSK, Güncel

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