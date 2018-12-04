Burdur'a Yeni Tıbbi Cihazlar Alınacak

AK Parti Burdur
Milletvekilleri Bayram Özçelik
ve Yasin Uğur
, Sağlık Bakanlığı
tarafından Sıhhat Projesi kapsamında Burdur'a yeni tıbbi cihazların gönderileceğini bildirdi.
Milletvekilleri Özçelik ve Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, bakanlıkla sağlık yatırımlarının yanı sıra yeni cihazların da illerine kazandırılması için görüşmeler gerçekleştirdikleri belirtildi.
Açıklamada, "Burdur'a beyin cerrahi ameliyat mikroskobu, göz ameliyatı mikroskobu, anestezi cihazı, ekokardioğrafi, 3 USG renkli doppler, transport küvez, 5 ventilatör cihazı, transport ventilatör, 10 yoğun bakım monitörü cihazları kazandırdık. Bu cihazların ihtiyaç duyan hastanelere dağıtımı, İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek. Burdurumuza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
04 Aralık 2018 Salı 14:45