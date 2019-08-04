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BURDUR AĞZI BAĞLI ÇUVALLA YOL KENARINA ATILAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

BURDUR'un Bucak ilçesinde bir ihbara giden itfaiye ekipleri, yol kenarında ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.

04.08.2019 12:20
BURDUR AĞZI BAĞLI ÇUVALLA YOL KENARINA ATILAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
BURDUR'un Bucak ilçesinde bir ihbara giden itfaiye ekipleri, yol kenarında ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.
Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne dün akşam saatlerinde yol üzerindeki çuvalda canlı bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi üzerinde yol kenarındaki şarampolde ağzı bağlı bir çuval buldu. Yanına yaklaşınca içerisinde bir şeyin hareket ettiğini gören itfaiye ekipleri zaman geçirmeden çuvalın ağzını açtı. Çuvalın içerisinden köpek yavrusu çıktı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan çıkan köpek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Barbaros Mahallesi, Bucak Belediyesi, İtfaiye, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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