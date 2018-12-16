Burdur Aile Dehşeti: Emekli Astsubay Eşi ve Kızını Öldürüp, İntihar Girişiminde Bulundu

Burdur
aile dehşeti: Emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu
BURDUR - Burdur'da tartıştığı eşi ve kızını beylik tabancasıyla öldüren emekli astsubay daha sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, 22.00 sıralarında Burç Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerindeki Özlem Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen emekli astsubay Muzaffer Danış (50), evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Danış ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra evden yükselen silah sesleri üzerine, komşular tarafından olay polis ve 112 Acil Servis
ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, evdeki 3 kişiyi vurulmuş vaziyette buldu. Yapılan kontrollerde talihsiz kadın ve kızının olay yerinde can verdiği, başına silahla ateş ederek hayatına son vermek isteyen emekli astsubay da ağır yaralı olarak bulundu.Ağır yaralı Danış, ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Danış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur
16 Aralık 2018 Pazar 23:14