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Burdur Altınyayla'da turizm altyapısı BAKA ile güçleniyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi', 'Sosyal Kalkınma' ve 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi' alt başlıklarında 2019 Mali Destek Programları'ndan (MDP) destek almaya hak kazanan projeler, sözleşmelerin imzalanmasıyla uygulanmaya başlıyor.

04.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:08Burdur Altınyayla'da turizm altyapısı BAKA ile güçleniyor

İli Belediyesi'nin Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'ndan destek almaya hak kazanan 'Yaylada Altın Dönem Başlıyor Projesi'nin sözleşmesi Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler tarafından imzalandı.

Altınyayla Belediyesi'nin imzalar sonrası uygulanmaya başlayan projesi ile Altınyayla İlçesi'nin tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve bölge dokusunun yansıtıldığı kırsal mimariye sahip tam donanımlı örnek ekoturizm konaklama tesisi yapılarak istihdamla birlikte bölgede ekoturizm yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda yeni yatırımcılara örnek olunması amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Dirmil Altın Sipsi Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirilen Altınyayla'da, turizmi ile bağlantılı olarak yağlı güreş sporcularının yarışma hazırlık kamplarının yapılmasını da sağlamak hedefleniyor.


Altınyayla, Burdur, Güncel

Kaynak: Bültenler

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