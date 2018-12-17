Burdur Amatör Liginin "Sambacı" Golcüsü

Kaynak: AA

Burdur 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Tefenni Gücü Spor, tarihinde ilk kez bir yabancı futbolcu transfer ederek Brezilyalı 19 yaşındaki santrfor Rafael Feitas Rodrigues Julio'yu kadrosuna kattı.Tefenni Gücü Spor Kulübü, renklerine bağladığı 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rafael Freitas Rodrigues Julio ile Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmayı hedefliyor.Brezilya'da 5 yaşından beri futbol oynayan Rafael, imzaladığı sözleşme gereği Burdur'un 6 bin 600 nüfuslu ilçesinde bir yıl boyunca top koşturacak.Tefenni Gücü Spor Kulübü Başkanı Tahir Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilya'dan yaptıkları transferlerle Tefenni Gücü Spor Kulübü'nü Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.Ceylan, menajeri vasıtasıyla bağlantı kurdukları Rafael'i Tefenni Belediyesi'nin maddi desteğiyle transfer ettiklerini belirtti.Rafael'in belediyeye ait otelde ikamet ettiğini, barınma ve yemek masraflarının belediye tarafından karşılandığını anlatan Ceylan, "Rafael'in bilek hareketleri çok güzel. Takımın oyun düzenine göre Rafael'i nereye koysan orada oynar ancak ekseri sol kanatta ve santrfor tarafında oynuyor. Şimdilik 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bir aksilik çıkmazsa sonraki yıl da devam edeceğiz." diye konuştu.Başkan Ceylan, Rafael'i 10 bin lira bedelle transfer ettiklerini dile getirerek, bir Brezilyalı futbolcu daha almak üzere olduklarını dile getirdi.Takım kaptanı Şükrü Mıhladız da ilk kez yabancı bir futbolcu ile aynı takımda mücadele ettiklerini söyledi. Rafael'in geleceğini parlak gördüğünü vurgulayan Mıhladız, "Takım olarak ona yabancılık çektirmedik. Yani bir kardeş gibi yardımcı olduk. İlk geldiğinde biraz farklıydı. Brezilya'da gördükleri eğitim ile bizim eğitimimiz çok farklıymış. Zamanla bize uyum sağladı. Şimdi bizimle beraber mücadele ediyor." dedi.Brezilyalı Rafael Freitas Rodrigues Julio de Tefenni'yi çok beğendiğini, şirin, sessiz sakin bir yerde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.Brezilya'da ilk oynadığı takımının Primavera futbol takımı olduğunu belirten Rafael, "Menajerim, kulüp ve Tefenni Belediyesi yetkilileriyle görüşüp anlaşınca Tefenni Gücü Spor Kulübü'ne transfer oldum. Türkiye'de hedeflerim büyük. Kariyerimi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük futbol kulüplerde forma giyerek geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.