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Burdur-Antalya çevreyolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur-Antalya çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçen araç sürücüsü ağır yaralanırken, eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

05.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Burdur-Antalya çevreyolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur- Antalya çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçen araç sürücüsü ağır yaralanırken, eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Antalya istikametinden Burdur sanayi kavşağı istikametine giden Veysel Ç. (32) yönetimindeki 15 AZ 111 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çift yönlü şehirler arası yolda takla atan araç karşı şeride geçerek zor durabildi. Aşırı hız yüzünden takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Veysel Ç.'nin 0,92 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yanında yolcu olarak bulanan eşi Sultan Ç. kaza yerinde yaşamını yitirdi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Burdur, 3. Sayfa
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