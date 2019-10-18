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Burdur babasıyla tartıştı, intihar etmek istedi

Babasıyla tartıştı, intihar etmek istediBurdur'da, inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan B.İ.(24), polis ekiplerince indirildi.

18.10.2019 10:16
Babasıyla tartıştı, intihar etmek istedi
Burdur'da, inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan B.İ.(24), polis ekiplerince indirildi.
Burdur'da babasıyla tartışan B.İ., alkol aldıktan sonra Şehit Kalmak Caddesi'ndeki 3 katlı bir inşaatın en üstün katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. B.İ'yi gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan B.İ'yi, polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldı. Polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladıkları alkollü genci bulunduğu yerden indirdi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen B.İ. daha sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Burdur babasıyla tartıştı, intihar etmek istedi

Burdur, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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