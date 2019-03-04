Burdur Bakan Yardımcısı Nebati Sufleciler Bu Ülkeye Operasyon Yapıyor

Kaynak: DHA

Bakan Yardımcısı Nebati Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyorHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada, iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalılar. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder dedi.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Burdur'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile iş insanları katıldı.'TARİH YENİDEN YAZILIYOR'Toplantıda konuşan Nurettin Nebati, Türkiye'nin artık sadece İslam dünyasının değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Nebati, Benim yaş ve öncesindekilerin çok baktığı bir yer vardır. Güney Amerika ülkelerindeki siyasi hareketler hep izlenirdi. Dikkat eder misiniz lütfen. Güney Amerika'daki liderler ve ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızdan strateji dersi alıyor, destek istiyor ve 'Türkiye Cumhuriyeti bizim arkamızda olsun' diye buraya bakıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz, tarih yeniden yazılıyor ve şekilleniyor ve bu şekillenen tarihin görünmeyen kahramanlarıyız. Siyaset ve kamu yönetimi gereğini yapıyor dedi.'OPERASYONLAR YAPIYORLAR'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde amaç hızlı adım, hızlı karar almak ve alınan bu kararların uygun ve yönetilebilir şekilde sonuçlar ortaya çıkarması. Kıskananlar ve rahatsız olanlar var ve bu ülkeye zarar vermek için maalesef dahili ve harici bedbahtlar aramızda. Operasyonlar yapıyorlar. Bu operasyonları çok şükür ki bertaraf edebilecek kudrete ve güce sahibiz. Çünkü devlet millet el ele, omuz omuza. Omuz atan değil omuzla birbirine destek veren, attığı her adımı millet ve devlet çerçevesi içerisinde gerçekleştirebilen bir yapıya dönüştük. Onun için Gezi olaylarıyla başlayan ki o tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemlerindeki en iyi aylarından birisiydi enflasyonda, büyümede, faiz oranlarının düşmesinde ve o ay, sadece o ay yapılmış yatırımların açıldığı ve atılmış olan temellerin 100 milyarlarca liraya ulaştığı ve umut içerisinde herkesin yarına baktığı bir ayda basit bir ağaç hikayesiyle başlayıp bütün ülke sathına yayılmaya çalışılan, hedefi hükümeti devirmek olan Gezi olaylarının ardından 17-25 Aralık darbe girişimi, ardından Kobani olayları ve sonrasında da 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin tek amacı, tek hedefi vardı. Bu ülkenin seçilmiş hükümeti yıkmak ve yakalanmış olan o muhteşem dönüşüm ve büyümeyi durdurmak ve en sonunda da bekamızı ilgilendiren parçalama ve bölme işleminin gerçekleştirilmesiydi diye konuştu.'BU ÜLKEYLE UĞRAŞMAYIN, KAVGA ETMEYİN'Bunların hepsinin atlatıldığını vurgulayan Nurettin Nebati, şöyle devam ettiDenemedikleri hiç bir yol ve yöntem kalmadı. Ta ki geçen yıl 10 Ağustos'ta bu ülke ekonomik olarak saldırıya uğrayıncaya kadar. İçerideki özellikle sanal medya destekçileriyle ülkenin finansman yapısını önce yıkmak ve sonra hükümeti devirmek için aynı operasyonu ortaya koydular. Atlattık mı Atlattık. Birçok ülkenin birkaç yıl süren yeniden düzenleme faaliyetini biz birkaç ayda gerçekleştirdik. 10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerine yapılan büyük operasyon hızlı bir şekilde bertaraf edildi. Türkiye atmış olduğu bu adımlar çerçevesinde yıl sonunda elde etmiş olduğu başarıyı 2019, 2020 ve 2021'le ilgili hedeflerini gerçekleştireceğine ilişkin önemli bir mesaj vermiş oldu ve hayatlarını sanal dünya içerisindeki dünyada ve bunu dışarıdan aldıkları suflelerle gerçekleştirenler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalı. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede herhangi bir parti, etnik yapı, parti anlaşmazlığı, beka sorunu söz konusu olduğu zaman kendini ortaya koymayı bilen bir ülke. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder.'ÜRETİCİ ARTIK KARŞILIĞINI ALIYOR'Enflasyon rakamlarının açıklandığını ve şubat ayında TÜFE'de binde 16'lık bir artış olduğunu da kaydeden Nurettin Nebati, Hemen hemen artış yok demektir. Yıllık enflasyon 20'nin altına düştü. Geçen yıl gıdada yüzde 6.5'a ki son 20 yılın rekoruna varan bir artış söz konusu olmamış olsaydı biz daha düşük rakamları konuşacaktık. Bugün özellikle çok düşük rakamlarla devam eden giyim ve ayakkabı sektörüne teşekkür ediyorum. Onlar gereğini yaptı. Enflasyon şubat ayında 0.16 arttı, geçen aya göre ve yıllık yirminin altında. ÜFE'de ise on binde 9'luk bir artış var. Bu şu demek üretici artık karşılığını alıyor. Tüketici bu işin birlikte sırtlanacağını görüyor ve enflasyon daha da düşecek. Emin olun yıl sonu itibariyle açıklanmış olan hedeflerimizi biz fersah fersah geçeceğiz. Yeter ki inanalım ve güvenelim dedi.Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.