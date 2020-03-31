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BURDUR Başkan Ercengiz pazarda maske dağıttı

Başkan Ercengiz pazarda maske dağıttıBURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salı pazarında vatandaşlar ve satıcılara maske dağıttı.

31.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:51
Başkan Ercengiz pazarda maske dağıttı
BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salı pazarında vatandaşlar ve satıcılara maske dağıttı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salı pazarına alışveriş için gelen vatandaşlarla satıcılara Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde gönüllü vatandaşlar tarafından dikilen maskelerden dağıttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 gündür tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde mesai harcadıklarını söyleyen Ercengiz, Öncelikle şunu söylemek isterim. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla, Valiliğimizle, Sağlık Müdürlüğümüzle tüm güvenlik güçlerimizle birlikte yaklaşık 20 gündür sıkı bir mesai içerisindeyiz. Vatandaşımızın koronavirüsle temasının ya da varsa eğer temaslı vatandaşın izole edilmesi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi.
Toplu yaşam alanlarının çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Ercengiz, Salı pazarı, bizim halk pazarımız, Burdur halkının sürekli girip çıktığı ve burada vakit geçirmekten son derece keyif aldığı bir yer. Bir şekilde hayat devam ediyor, hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Olası bir virüs salgınını önlemek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Aşama aşama geldiğimiz noktada bugün gönüllülerimizin atölyelerimizde ürettiği maskeleri salı pazarımızda taşıyıcı olabilme ihtimaline karşın, her kim olursa olsun tüm yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu konuda da belli bir gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Önemli olan salgının yayılmasını önlemek ve ısrarla da söylediğimiz şu; zorunlu olmadıkça vatandaşımızın evden çıkmasını istemiyoruz. Bugün bu pazarımızın biraz daha seyrek olmasını isterdim, çünkü virüsün yayılmasını engellemek için en iyi yöntem, sosyal mesafenin korunması. Gayretimiz de bu yönde, inşallah en az zararla, hasarla bu dönemi ve bu salgını bitireceğimize inanıyorum hepinize sağlıklı günler diliyorum diye konuştu.
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BURDUR Başkan Ercengiz pazarda maske dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burdur, Güncel

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BURDUR Başkan Ercengiz pazarda maske dağıttı
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