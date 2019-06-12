BURDUR Bataklıkta 15 saat mahsur kalan ineği AFAD kurtardı

Bataklıkta 15 saat mahsur kalan ineği AFAD
kurtardı Burdur Gölü
kenarında otlamaya bırakılan 'Elvan' adlı Holstein
cinsi 5 yaşındaki inek, bataklığa saplandı. 15 saat mahsur kalan ineği AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmalar sonucu kurtarıldı. İneğin sahibi Hüseyin Korkmaz
, Hayvanları otlatmak için buraya bırakıp gidiyorduk. Bundan sonra başında bekleyeceğim. AFAD ekibine teşekkür ediyorum. Büyük özveri gösterdiler dedi.
Burdur merkez Yarıköy'de çiftçi Hüseyin Korkmaz hayvanlarını Burdur Gölü Soğanlı sazlığı kenarındaki arazide otlattı. Önceki akşam ineklerini sağmak için çiftliğine götüren Korkmaz sağım hanede ineklerden birisinin olmadığını gördü. İneklerini otlattığı yere dönen Hüseyin Korkmaz, hayvanı sazlık içerisindeki bataklıkta olduğunu fark etti. Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
KURTARMA ÇALIŞMASI 2 SAAT SÜRDÜ
Gelen AFAD ekipleri ineğin bulunduğu yeri tespit etti. Gece bataklıkta çalışmanın tehlikeli olduğunu belirleyen AFAD ekipleri, dün sabah saatlerinde 8x8 amfibi araçla kurtarma çalışmalarına başladı. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz'ün de yer aldığı ve amfibi aracı kullandığı kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.
15 SAAT BATALIKTA KALDI
Saplandığı bataklıkta AFAD ekibi tarafından branda üzerine yatırılan 'Elvan' adlı inek amfibi aracın vinci yardımıyla yatırıldığı brandayla çekilerek zarar görmeden bataklıktan çıkarıldı. Yaklaşık 15 saat bataklık alanda kanlan ve kuru alana çıkınca bir süre yattığı yerden sazlıklardaki otlarla karnını doyuran Elvan daha sonra yürüyerek çiftliğe döndü.
'BATAKLIKTA YATAR VAZİYETTE GÖRDÜM'
Hüseyin Korkmaz (61), çocukluğundan bu yana aynı yerde hayvan otlattığını ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Korkmaz, Gündüz hayvanlarımı burada otlattım. Saat 19.00 sıralarında hayvanlarımı süt sağmak için götürdüm. Sağım hanede birinin olmadığını fark ettim. Geri gelip arayınca 200 metre içeride bataklıkta yatar vaziyette olduğunu görüp AFAD Müdürlüğü'nden yardım istedim. Gece gelip baktılar. Sabah
saatlerinde de gelip ineğimi kurtardılar. Onlar olmasa bizim çıkarmamızın imkanı yoktu. Hayvanları otlatmak için buraya bırakıp gidiyorduk. Bundan sonra başında bekleyeceğim. AFAD ekibine teşekkür ediyorum. Büyük özveri gösterdiler dedi.
Kaynak: DHA
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