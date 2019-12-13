Haberler » Güncel » Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:46Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, AA'nın
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ercengiz, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " 'de enkazlar arasında iftar" ve Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir flamingo", "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
Ercengiz, yaptığı açıklamada, oylamanın yurttan ve dünyadan çekilmiş etkileyici fotoğraf karelerinden oluştuğunu belirtti.
Haber kategorisinde oyladığı "Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafından çok etkilendiğini vurgulayan Ercengiz, fotoğrafın bombalara ve savaşlara rağmen hayatın her koşulda devam ettiğini gösterdiğini söyledi.
Yılların tecrübesi, birikimi ve kadrosuyla Anadolu Ajansının hem yurttan hem de dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırdığına değinen Ercengiz, "AA gelişmelerden haberdar olmamızı sağlıyor. Emeklerinden dolayı AA'nın tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cihan Demirci, Burdur, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:18 Savunma Sanayi'nde Telif Hakları Sempozyumu - Haber
13:18 Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91... - Haber
13:18 Suşehri'nde hastane personeline başarı belgesi verildi - Haber
13:17 İzmir'de iki okul kantininde şırıngalı çikolata tespit edildi - Haber
13:17 Bakan Albayrak: "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız... - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:20:08